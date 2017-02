(SH) - Mit den Schulferien steht für viele Luxemburger in der kommenden Woche eine Urlaubsreise an. Doch was, wenn der Auslandsaufenthalt nicht wie geplant verläuft? Ein Hotelzimmer, das den Erwartungen nicht entspricht, oder gebuchte Dienstleistungen, die vor Ort nicht verfügbar sind, müssen nicht gleich den ganzen Urlaub vermiesen. Denn Reisende haben Möglichkeiten sich zu wehren.

Gut beraten ist, wer eine Pauschalreise gebucht hat ...