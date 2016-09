(na)- Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen kurz vor 8 Uhr aus noch unbekannter Ursache gegen eine Straßenlaterne am Boulevard Kennedy in Kirchberg gerannt. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle des Wagens der sich mehrmals überschlug.



Als die Berufsfeuerwehr vor Ort eintraf, wurde festgestellt, dass der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war. Er wurde aus dem Wagen ausgeschnitten und schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren.



Vor Ort war die Berufsfeuerwehr mit zwölf Mann, sowie der SAMU und die Polizei. Der gesamte Einsatz dauerte rund eine Stunde.