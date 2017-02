(na) - Am frühen Morgen, gegen 6 Uhr, begegnete eine Polizeistreife einem verletzten Mann in der Avenue de la Gare. Der Mann erklärte, dass eine ihm unbekannte Frau ihn "grundlos" in einer Diskothek mit einer Flasche angegriffen hätte.



Im Lokal war auch ein Sicherheitsbeamter eingeschritten, doch auch dieser war von der Frau verletzt worden. "Die betrunkene Frau wütete weiter", heißt es im Polizeibericht. Da sie eine Gefahr für andere und für sich selbst darstellte, wurde sie festgenommen.



Der verletzte Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen die Frau wurde Strafanzeige erstattet.