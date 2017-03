(jl) - Als der amerikanische Architekt und Althippie Mike Reynolds 1971 in der Wüste New Mexicos erstmals aus alten Bierdosen und anderem Abfall ein Haus errichtete, war „futuristisch“ wohl noch die charmanteste Beschreibung für seine Idee, der unerträglichen Müllanhäufung und Verschwendungskultur unserer Zeit et- was Produktives entgegenzusetzen. Die meisten hielten ihn eher für einen durchgeknallten Spinner.

Heute bezeichnet man Reynolds als Visionär ...