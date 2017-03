(tom) - Am 30. September 2015 ereignete sich auf de Startbahn des Saarbrücker Flughafens ein folgenschwerer Fehler: Eine Bombardier DHC-8-402 der Luxair sollte mit 20 Menschen an Bord in Richtung Luxemburg abheben. Beim Start kam es zum Crash, der Flieger schlug mit dem Heck mehrmals auf die Piste auf, rutschte knapp 900 Meter und blieb liegen. Verletzt wurde niemand, das Flugzeug wurde evakuiert.



Der Untersuchungsbericht kam zu dem Schluss: Die 29-jährige Copilotin hatte das Fahrwerk zu früh eingezogen, ohne dass der Pilot ihr die Anweisung gegeben hatte. So kam es zum Unfall. Neben der internen Ermittlungen wird auch ein Strafverfahren gegen die Frau wegen "gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr" und "Gefährdung des Luftverkehrs" eingeleitet.



Jetzt meldet die Staatsanwaltschaft Saarbrücken: Das Verfahren wird eingstellt. "Nach dem Ergebnis der Ermittlungen kann nicht der Nachweis geführt werden, dass die Beschuldigte J. sich eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ( § 315 StGB) bzw. einer Gefährdung des Luftverkehrs ( § 315a StGB) schuldig gemacht hat."





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.