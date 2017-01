Maurice Fick/Jacques Ganser

Die Feinstaubbelastung in Luxemburg hat in den letzten Tagen Rekordwerte erreicht. Zum ersten mal musste die Regierung Feinstaubalarm auslösen. Doch um was handelt es sich dabei eigentlich und wie wirken diese feinsten Partikel auf unseren Organismus? Dr. Roebert Goerens leitet die Abteilung "Santé au travail et de l'environnement" im Gesundheitsministerium.

"Bei den Feinstäuben handelt es sich um ganz verschiedene Substanzen. Die Zusammensetzung kann nach je nach Lage stark variieren. In einem Industreibetrieb überwiegen Schwermetalle wie Blei oder Kobalt. In einer Bäckerei findet man Mehlstaub, in einer Autowerkstatt oder auf der Straße wohl eher Feinstaub aus Dieselabgasen. Feinstaub ist also ein Sammelbegriff für sehr viele unterschiedliche chemische Substanzen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften."

Welche Schädigungen können denn nach einer Langzeitbelastung entstehen?

Langfristig können verschiedene Partikel Krebs auslösen. Zudem werden die atemorgane belastet, es kann zu entzündlichen Prozessen in den Bronchien kommen, sie können verschleimen und verkrampfen. Dies kann zur chronischen Bronchitis führen. Die Symptome sind ähnlich denen, die durch das Rauchen verursacht werden. Andere Atemwegserkrankungen wie Mehlasthma entstehen hingegen kurzfristig.

Wie verändert sich die Konzentration dieser Partikel im Winter?

Das Wettergeschehen und die Luftqualität spielen hier eine vorrangige Rolle. Die Partikel entstehen durch den Straßenverkehr, vor allem durch Dieselabgase, auch auch beim Abrieb von Bremsen und Reifen. Die Partikel sind eigentlich da ganze Jahr über in der Atmosphäre. Was im Winter aber ändert, sind die klimatischen Verhältnisse. Wenig Wind verbunden mit einer Hochdrucklage hält die Partikel am Boden wo dann die Konzentrationen steigen. Zudem laufen die Heizanlagen auf Hochtouren und tragen das ihrige zur Belastung bei. In den Großstädten wird die Luft dann sehr schnell verpestet.

Das Phänomen ist an an sich nicht neu, auch die medizinischen Konsequenzen sind bekannt. So haben wir im Winter in den Notaufnahmen besonders viele Kleinkinder mit Asthmaanfällen. Auch die Zahl der älteren Patienten mit Atemproblemen nimmt dann zu. Zudem wird eine Zunahme der Schlaganfälle bei zunehmender Luftverschmutzung festgestellt. Für die internationale Gesundheitsorganisation ist die Luftverschmutzung ein wichtiger Sterblichkeitsfaktor.

Muss man sich jetzt in Luxemburg Sorgen machen?



Nein. Die Situation ist nicht die gleiche wie in den asiatischen oder afrikanische Millionenstädten. Dies aufgrund der viel restriktiveren Umweltauflagen.

Zudem spielt die Schwerindustrie als Hauptverursacher heute keine sehr große Rolle mehr. Heute sieht man kaum noch schwarz rauchende Schlote. Das ist anders als noch in den 70er Jahren. Ich erinnere mich, dass die Autos in Esch/Alzette morgens mit einer Staubschicht bedeckt waren. Das ist zum Glück Geschichte.

Welche Partikel sind denn besonders gefährlich?

Die Schwermetalle stehen ganz oben in der Liste. Sie haben neurotoxische Wirkungen, das heisst sie schädigen das zentrale Nervensystem. Einige Schwermetalle sind zudem krebserregend. Genauso wie übrigens die Dieselpartikel aus den Auspuffgasen die von der WHO in die höchste Risikogruppe 1 eingestuft wurden.



Reagieren alle Mensch gleich auf diese Luftbelastung?

Nein. Jeder hat eine eigen Sensibilität, welche abhängig vom Alter, vom Lebensstil und von seiner Gesamtbelastung ist. Hinzu kommen genetische Faktoren. Manche Menschen verarbeiten die Substanzen besser als andere. Wer durch Rauchen oder chronische Bronchitis vorgeschädigt ist, wird auf jeden Fall sensibler reagieren.



Wie misst das Gesundheitsministerium den Impakt der Feinstaubbelastung auf die Bevölkerung?

Die eigentliche Messung unterliegt der Umweltverwaltung. Aber gemessen werden nur die Konzentrationen der Feinpartikel PM10 und PM 2,5, nicht aber deren chemische Zusammensetzung. Wir interpretieren einige der Resultate, zum Beispiel bei Pollenalarm. Auch dabei handelt es sich um Feinpartikel. Der genaue gesundheitliche Impakt ist aber schwer einzuschätzen. Die Bevölkerungszahl in Luxemburg ist außerdem zu niedrig, um statistische Großstudien durchzuführen.