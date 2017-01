(str) - Viel Hoffnung wird in Belgien derzeit in ein Gesetzesprojekt gesteckt, das bereits in den vergangenen 20 Jahren mehrfach auf den Instanzenweg geschickt, aber nie umgesetzt wurde. Es geht um die sogenannte „Loi sur les repentis“ – eine Kronzeugenregelung.



In Belgien ist es so, dass Zeugen in Kriminalfällen eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen für sich und ihre Familie beanspruchen können ...