Es riecht nach Asphalt. Raymond Bonaria von der luxemburgischen Straßenbauverwaltung steigt in das Auto und fängt gleich an, Erklärungen zu „seiner“ Baustelle zu geben. Das „Luxemburger Wort“ hat ihn gebeten, seinen Lesern die Straße zu zeigen, die noch in diesem Jahr eröffnet werden soll und die den gesamten Verkehrsfluss im Süden des Landes mittelfristig erheblich verändern könnte: die „Liaison de Micheville“.

Die Fahrt beginnt gleich hinter der luxemburgischen Grenze ...