(TJ) - Das Wetter scheint derzeit nicht so recht zu wissen, in welche Richtung es geht: Am Montagabend wunderte mach Bewohner des Großherzogtums sich über Blitz und Donner. Am frühen Abend konnte man im Süden das Phänomen, das eigentlich nur an schwülen Sommertagen auftritt beobachten. Teils heftige Blitze erleuchteten den Himmel über dem Gutland, begleitet von einzelnen Starkregenschauern. Den ganzen Montagnachmittag wehte ein steifer Wind mit Böen von bis zu 75 Stundenkilometern über dem Land. Vereinzelt mussten die Rettungsdienste ausrücken, um Bäume oder Straßenabsperrungen zu räumen.

Auch am Dienstag könnte es wieder windig zugehen, Météolux sagt allerdings nur Spitzenwerte von zwischen 50 und 60 km/h für den Abend voraus.

Dabei sollen bis zu fünf Liter Wasser pro Quadratmeter niedergehen. Im Norden des Landes könnte während der Nachtstunden bis zu ein Zentimeter Schnee fallen. Vorsicht bleibt also angesagt.