(SH/gs) - Bei der Leiche, die am Montag im französischen Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Auto gefunden worden war, handelt es sich um die 25-jährige Ana Lopes aus Bonneweg.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft Luxemburg am späten Samstagabend via Pressemitteilung mit. Die Identität der Leiche hätte dank der Autopsie, die am Donnerstag durchgeführt wurde, sowie DNA-Analysen geklärt werden können. Bei der toten Frau handelt es sich demnach, wie bereits seit Tagen vermutet, um die 25-Jährige, die seit Montag vermisst wurde.

Bisher hatte sich die Staatsanwaltschaft Luxemburg bedeckt gehalten. Nun teilte sie das Resultat der bisherigen Untersuchungen verhältnismäßig schnell mit und nennt in ihrer Pressemitteilung auch die Vermisste mit vollem Namen.

Erst am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft aus Metz auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sich bei der Leiche in dem abgebrannten Auto um eine Frau handelt. Über die Identität hatten auch die französischen Behörden zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben machen können. Jedoch lag der Verdacht nahe, dass die Tote Ana Lopes ist, da das ausgebrannte Auto auf sie zugelassen war.

Portugiesische Medien bringen Ex-Freund ins Spiel

Bereits am Samstagnachmittag hatten portugiesische Medien gemeldet, dass es sich bei der Leiche um Ana Lopes handeln soll. Zudem wurde der Ex-Freund als Verdächtiger ins Spiel gebracht.



Einem Bericht von "TVI24" zufolge soll der Ex-Freund und Vater des gemeinsamen Kindes als Verdächtiger gelten. Er soll bereits verhört worden sein. Des Weiteren berichtet "TVI24", dass in der Nähe der Wohnung von Ana Lopes eine Tüte mit Essensresten aus einem Fast-Food-Restaurant sowie Blutspuren sichergestellt worden seien. Eine offizielle Bestätigung hierfür liegt noch nicht vor.