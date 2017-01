(SH) - Portugiesischen Medien nach soll es sich bei der Leiche, die in Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Auto gefunden worden war, um die 25-jährige Frau aus Bonneweg handeln, die seit der Nacht zum Montag vermisst wird. Dies berichtet "TVI24" auf seiner Internetseite.



Dem Bericht zufolge soll der Ex-Freund und Vater des gemeinsamen Kindes als Verdächtiger gelten. Er soll bereits verhört worden sein. Des weiteren berichtet "TVI24", dass in der Nähe der Wohnung der Frau eine Tüte mit Essensresten aus einem Fast-Food-Restaurant sowie Blutspuren sichergestellt worden sind. Eine offizielle Bestätigung hierfür liegt noch nicht vor.



Auf dem Rücksitz eines ausgebrannten Autos in Roussy-le-Village hatte die französische Gendarmerie am Montag eine Leiche entdeckt. Die Staatsanwaltschaft aus Metz bestätigte am Freitag, dass es sich dabei um einen Frauenkörper handelte. Das Auto soll einer Einwohnerin aus Bonneweg gehören, die seit Montag 1 Uhr von ihrer Familie vermisst wird.