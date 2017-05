(SH) - Bei einer großangelegten Lastwagenkontrolle der Luxemburger Zollverwaltung wurden kürzlich 121 Strafzettel in Höhe von insgesamt 30.040 Euro ausgestellt.

116 Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt, weil sie nicht im Besitz einer gültigen Eurovignette für die Straßennutzung waren.



In Zusammenarbeit mit den Inspektoren des technischen Kontrolldienstes SNCT wurden zudem Manipulationen an den Abgasanlagen kontrolliert. Ein Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, weil an seinem Lastwagen schwerwiegende Mängel an der Bremsanlage und der Bereifung festgestellt worden waren. Zwei weitere Fahrer haten die gesetzlich zugelassene Lenkzeit überschritten.

An der Kontrolle beteiligten sich neben Beamten der Zollverwaltung und Inspektoren der SNCT auch ranghohe Beamte aus dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur sowie aus dem Ministerium der Finanzen.

