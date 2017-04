(dho) - Das Personal eines Einkaufzentrums in Howald wurde am Samstag auf einen Mann aufmerksam, der Ware klauen wollte. Sie verständigten die Polizei und kamen seiner Vorgehensweise auf die Schliche.



Der Mann hatte die Verpackung von unter anderem einem Rasierapparat geöffnet und diesen entfernt, bevor er ihn unter seiner Kleidung versteckte. An der Kasse gab er vor, andere Ware mit Gutscheinen bezahlen zu wollen.



Als das Personal ihm erklärte, das dies nicht möglich sei, regte er sich lauthals auf und wollte das Geschäft verlassen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da das Sicherheitspersonal ihn nach dem verlassen der Kasse stoppen konnte.



Der Mann steht unter Verdacht bereits in den vergangenen drei Tagen in dem Geschäft Ware gestohlen zu haben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl vorliegt.



Weitere Ladendiebstähle am Freitag

Zu einem Ladendiebstahl kam es auch in der Fußgängerzone in Luxemburg-Stadt. Eine Person hatte hier die Diebstahlsicherung von Parfümflakons entfernt und die Flakons unter seiner Kleidung versteckt. Er wurde dabei erwischt.



In Kirchberg waren vier Personen beim Klauen von Mobiltelefonen in einem Kaufhaus erwischt worden. Gegen die Personen wurde Strafanzeige erstellt.



In einer Autobahnraststätte in Wasserbillig versuchte eine Person eine Jacke zu stehlen. Die Diebstahlsicherung ertönte jedoch beim Verlassen des Geschäftes, sodass der Mann gestoppt werden konnte.



In Mersch klauten zwei Männer am Mittag Sonnenbrillen aus einem Geschäft. Das Personal bemerkte dies jedoch zu spät und so konnten die Verdächtigen flüchten.