(dho) - In der Hauptstadt ist es am Donnerstag zu mehreren Ladendiebstählen gekommen. Alle Tatverdächtigen konnten gestellt werden.



In einem Kleidergeschäft in der Fußgängerzone konnten gleich drei Männer wegen Ladendiebstahls überführt werden. Ein Sicherheitsbeamter hatte in der Mittagsstunde beobachtet, wie drei junge Männer versuchten, Kleider zu stehlen. Nachdem sie gestellt waren, konnten bei einer Körperdurchsuchung weitere Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft gefunden werden, welche ebenfalls gestohlen waren.



Zu einem weiteren Diebstahl in der Fußgängerzone kam es nur wenige Stunden später. In einem Kosmetikladen wurden zwei Männer erwischt, als sie die Diebstahlsicherung an Parfümfläschchen entwendeten. Als die Männer das Geschäft mit der Ware verlassen wollten, wurden sie von einem Sicherheitsbeamten zurückgehalten.



Am Nachmittag wurde dann in der Rue de Capucins ein Diebstahl in einem Juwelierladen gemeldet. Zwei Kunden hatten sich von der Verkäuferin eine Kette zeigen lassen. Als sie die Kunden kurz aus den Augen gelassen hatte, nutzte einer der Beiden die Gelegenheit um einen teuren Ring aus dem Schaufenster zu entwenden.