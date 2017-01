(SH) - Kleidungsstücke, Kerzen, ein Gebetsbuch, Bier, Parfüm und ein Ladekabel. Mehrere Ladendiebe zeigten sich in den vergangenen Stunden bei ihrem Beutezug rechts einfallsreich.



Am Montagnachmittag beobachtete die Eigentümerin eines Gemischtwarenladens in Redingen/Attert einen Mann, der versuchte, ein Kleidungsstück zu entwenden. Bei einer Körperdurchsuchung wurden die Polizisten auf weitere verdächtige Gegenstände aufmerksam. So trug der Mann drei Kerzen, ein religiöses Gesangsbuch und eine Dose Bier bei sich, über deren Herkunft er keine Angaben machen wollte. Schlussendlich stellte sich heraus, dass auch die Jacke, die der Verdächtige trug aus dem Geschäft entwendet worden war. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, der dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

Auch in einem Kosmetikwarengeschäft in Luxemburg-Stadt war am Montag ein Dieb unterwegs. Er war beim Versuch, ein Parfümfläschchen in seiner Hose zu verstauen von einem Sicherheitsbeamten beobachtet worden. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann einer nationalen Fahndung ausgeschrieben war, da eine Haftstrafe gegen ihn vorlag. Er wurde in die Haftanstalt nach Schrassig gebracht.

Auch in einem Kaufhaus in Bartringen konnten die Sicherheitsbeamten einen Diebstahl verhindern, nachdem ein junger Mann eine Packung aufgerissen hatte, um ein Ladekabel zu entnehmen.



