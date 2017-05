Sowjetische Kriegsgefangene in Differdingen von 1942 bis 1944. Insgesamt 3.500 sowjetische Bürger wurden nach der Befreiung Luxemburgs in die UdSSR repatriiert. Fjodor Bitschechwost ist siebte von rechts in der zweiten Reihe.

Foto: Sammlung Inna Ganschow