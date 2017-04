Par Virginie Orlandi

L'Initiativ Liewensufank fête ses 30 ans: aujourd'hui, les bébés d'autrefois vont y chercher conseils et art d'être parents avec leurs propres enfants. Retour sur l'histoire de cette association née de la volonté d'une poignée de parents de poser sur la naissance et la vie de famille un regard bienveillant.

L'Initiativ Liewensufank, c'est d'abord un mot compliqué à prononcer pour ceux qui ne sont pas germanophones car l'association est connue à travers tout le pays par différentes nationalités. Beaucoup de parents attentifs au bien-être de leur enfant au moment de sa naissance ont fait appel à ses services: cours de préparation à l'accouchement, massage pour bébés, conseils d'une doula... Ils sont nombreux à se souvenir du soulagement qu'ils ont ressenti après avoir contacté l'association.

"Je ne comprenais pas pourquoi mon bébé pleurait souvent" se souvient une maman qui a fait appel à elle à la naissance de son fils, il y a 16 ans, "J'avais l'impression que je ne le nourrissais pas assez bien, que je n'étais pas à la hauteur. L'association m'a permis de reprendre confiance en moi au moment où j'allais laisser tomber l'allaitement".



Spécialisée dans l'aide aux parents et aux enfants de la naissance à l'âge quatre ans, elle porte bien son nom et depuis 30 ans, n'a cessé de grandir et de toucher de plus en plus de familles.



Aujourd'hui, elle accueille entre ses murs les bébés des enfants dont elle s'est occupée il y a 30 ans et, comme une tradition familiale, elle fait partie des pratiques de nombreux parents au Luxembourg. Montée en 1986, elle représente la volonté d'aborder la naissance et la toute petite enfance d'une autre manière, "avec bienveillance", comme le raconte Maryse Arendt, une de ses fondatrices et aujourd'hui présidente de l'association.

"Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'accompagnement pour les jeunes parents et leur bébé au Luxembourg. On ne parlait pas vraiment d'allaitement, ni de psychologie du nouveau-né. Nous étions une poignée de jeunes parents: on s'était rencontré à des cours de préparation à l'accouchement et nous lisions Michel Odent, Frédérik Leboyer ou encore Sheila Kitzinger et nous avions une autre vision de ce que pouvait être la naissance et l'accompagnement des familles de nouveau-nés".

Plus de 2.000 personnes

Une douzaine de parents qui décide donc de s'engager bénévolement et de monter une permanence téléphonique pour venir en aide à ceux qui "pouvaient se sentir déborder par la situation": "La baby hotline a tout de suite très bien fonctionné. Nous étions tous bénévoles et répondions au téléphone en même temps que l'on s'occupait de nos propres enfants, c'était un peu compliqué!", sourit Maryse Arendt, "Ensuite, nous avons loué une pièce à Dudelange, nous connaissions le propriétaire des lieux et il nous faisait un prix et une sage-femme est venue donner bénévolement des cours de préparation à l'accouchement".

Petit à petit, l'Initiativ Liewensufank a touché de plus en plus de familles et en 1990, elle reçoit un financement de la part du gouvernement. Aujourd'hui, le ministère de la Famille la soutient à 50% dans ses frais de fonctionnement.

Aujourd'hui, l'association a plusieurs antennes à travers le Luxembourg et touche plus de 2.000 personnes. Elle est basée à Itzig dans un grand bâtiment qui abrite différents espaces pour le bien-être des familles.



Elle a également des antennes à Grosbous, Dudelange, Belvaux et Betzdorf où cours prénataux, formations et conférences sont dispensés. Elle embauche 23 personnes pour accompagner les familles.



Avant la naissance de l'enfant, les futurs parents peuvent suivre des cours de préparations à l'accouchement, d'hypnoBirthing (une méthode fondée sur la respiration et les liens entre le foetus et ses parents), l'haptonomie (une préparation affective à la naissance fondée sur le toucher).



Les futures mamans peuvent également faire de la gymnatique adaptée à leur état physique et du yoga. Après la naissance, l'association propose de la rééducation périnéale, du yoga.



Pour les bébés, le programme est aussi varié: massage, groupes parents-enfants, ateliers de musique, culinaires ou bébés nageurs.

Paternité active et congé parental



Au fil du temps, Maryse Arendt a remarqué que les papas se sentaient de plus en plus investis dans les premiers instants de la vie de leur enfant et voulaient prendre une place active dans le développement du lien qui les unissent.



"Les nouvelles mesures sur le congé parental incitent les familles à se poser d'autres types de questions et à revoir la répartition des rôles au sein de la cellule familiale", poursuit la présidente de l'association, "les papas se trouvent de fait plus sollicités et beaucoup d'entre eux ont envie de rester avec leur enfant aussi. Les mamans, quant à elles, viennent davantage chercher auprès de nous des conseils pour concilier vie de famille et professionnelle, c'est leur grand défi maintenant et les papas savent qu'ils ont un rôle à jouer dans le bon déroulement de cette nouvelle réalité familiale".

Un groupe de parole s'est formé au sein de l'association: plusieurs pères se retrouvent à intervalles réguliers pour échanger leurs expériences et leurs vécus de pères. "Ils trouvent ainsi ensemble des réponses à leurs questions concernant la paternité, les enfants, la famille et l'éducation", note Maryse Arendt.

Les communes investies



Les consultations téléphoniques de l'association sont gratuites et la baby Hotline fonctionne plus que jamais, après 30 années de service.

On peut y appeler pour avoir des informations sur la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le quotidien avec le bébé.



"Ce sont des personnes spécialement formées et expérimentées qui répondent au téléphone: ce service est gratuit et anonyme. Nous proposons aussi des consultations à domicile avec une doula, une personne spécialement formée pour les questions touchant à l'allaitement et aux premiers mois du nourrisson et des consultations de portage: ces techniques de nouages permettent aux parents d'évoluer en symbiose avec leur enfant", poursuit Maryse Arendt.

L'Initiativ Liewensufank s'est associé avec différentes communes ces dernières années et propose des soutiens pour les familles qui le souhaitent sous forme de visites à domicile afin d'aider les mamans qui ne pourraient pas se déplacer.

"Les mamans qui viennent suivre des cours au sein de l'association sont des personnes qui vont bien", note la présidente, "Mais il y a aussi des mamans qui sont en dépression post-natal et celles-ci ne sortent pas de chez elles et ont plutôt tendance à s'isoler. C'est souvent leur entourage qui prend contact avec nous et dans ce cas, le service Babyplus est adapté".

Depuis 2012, l'association propose également un autre service dédié aux familles en situation éducative et relationnelles difficiles afin de leur venir en aide: "Nous venosn en aide aux parents souffrant de surmenage, nous les soutenons dans l'organisation quotidienne et les aidons dans l'éducation et la relation avec l'enfant", conclut Maryse Arendt.

La présidente de l'association va prendre sa retraite à la fin de l'année et l'association va se pourvoir d'une nouvelle direction: "C'est au tour des plus jeunes de continuer ce que nous avons lancer il y a 30 ans et qui aidé tant de bébés à bien débuter dans la vie, avec des parents plus sereins".







Initiativ Liewensufank

20, rue de Contern L-5955 Itzig

Babyhotline: 36 05 98

www.liewensufank.lu

Page Facebook







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.