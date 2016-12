(vb) – Eine schwere Rauchvergiftung hat sich die Bewohnerin einer Wohnung in Sassenheim zugezogen. Die Frau schwebte in der Nacht auf Donnerstag in Lebensgefahr.

Nach Auskunft der Polizei war in der Küche der Wohnung in der Rue de l'industrie in Sassenheim ein Feuer ausgebrochen. Der Brandherd war ersten Informationen zufolge eine Kochplatte am Elektroherd. Die gesamte Wohnung war stark verraucht.

Nach Polizeiangaben erlitt die Bewohnerin eine schwere Rauchvergiftung und konnte sich infolgedessen nicht selbst aus der Wohnung befreien. Die Feuerwehr Differdingen-Sassenheim konnte das Feuer schnell löschen. Die Frau wurde vom Notarzt aus Esch ins Krankenhaus transportiert. Sie schwebte in der Nacht noch in Lebensgefahr, laut Polizei verbesserte sich ihr Zustand am Morgen aber wieder.

Im Einsatz waren Krankenwagen und Feuerwehr Differdingen-Sassenheim, der Notarzt und die Polizei.