(str) - Im Dezember 2016 hat ein Mann dem Kunden einer Gaststätte in der Rue de la Boucherie in Luxemburg-Stadt die Kreditkarte gestohlen. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter, dem Opfer zusah als es beim Bezahlen die Geheimnummer eingab.

Am gleichen Abend wurden mehrere Geldbeträge von einem Bankautomaten in der Hauptstadt abgehoben.

Da es der Polizei bislang noch nicht gelungen ist, den Dieb zu identifizieren, veröffentlicht sie nun Überwachungsfotos vom Täter.



Zweckdienliche Hinweise nimmt die hauptstädtische Polizei unter der Nummer 4997-4500 entgegen.