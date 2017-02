(dho) - Der Höhepunkt der Grippesaison ist vorbei, die Zahl der Grippeerkrankten sinkt. Dennoch, die erhöhte Sterblichkeitsrate in dieser Zeit gibt zu denken.



Die Grippesaison in Luxemburg begann Ende Dezember und erreichte ihren Höhepunkt Mitte Januar. Während dieser Zeit ist die Sterblichkeitsrate gestiegen. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Jean-Marie Halsdorf an Gesundheitsministerin Lydia Mutsch hervor.



Die wöchentliche Sterblichkeitsrate liegt laut Gesundheitsministerium in Luxemburg durchschnittlich bei 80 Personen. In der Grippesaison liegt sie dagegen höher. In einer Januarwoche waren es etwa 120 Personen. Bei den Verstorbenen handle es sich überwiegend um Personen, die gesundheitliche Probleme hatten oder die anfälliger auf die Grippe reagierten, da sie am Lebensende standen.



Meist sei die Grippe nicht die direkte Todesursache, sondern es bestünden bereits gesundheitliche Probleme, die sich durch die Symptome verschlimmern. Laut Gesundheitsministerin Lydia Mutsch gebe es keinen Anstieg der Sterblichkeitsrate durch die Grippe. Die erhöhte Sterblichkeitsrate in der Grippesaison sei darauf zurückzuführen, dass sehr geschwächte Menschen und Menschen die am Lebensabend stehen früher sterben würden. Es handle sich also um eine "zeitliche Verschiebung der Mortalität".