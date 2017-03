(jag) - Rund 9,2 Hektar Wald müssen wegen dem Bau der Wartungshalle und der dersten Linie der Tram weichen. In ihrer Antwort auf die parlamentarische Frage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg zudem, dass für die gesamte Fläche Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. Insgesamt sind für die 4,5 Hektar Fläche, welche der ersten Tramlinie weichen müssen, sechs Hektar an Neupflanzungen vorgesehen.

Wo genau diese Maßnahmen umgesetzt werden, steht zurzeit noch nicht fest, die notwendigen Studien und Prozeduren sind noch nicht abgeschlossen. Wenn dies der Fall ist, wird die Umweltministerin entscheiden, wann welche Maßnahmen ergriffen werden. Das Pflanzen einheimischer und standortgerechter Baumsorten wird ebenso dazu gehören wie Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Grünewaldes.

Was die Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des sogenannten "Tramschapp" betrifft, so seien diese ein voller Erfolg. Die insgesamt sechs Hektar Neuanpflanzung seien gut herangewachsen, andere Maßnahmen wie Waldrandbepflanzung und Schutz von Wildkatze und Fledermaus würden zurzeit umgesetzt.

Die Umweltministerin spricht auch hier von positiven Resultaten. Sie gibt zudem zu bedenken, dass es sich bei den abgeholzten Waldflächen in Kirchberg um Randparzellen handelt, welche sich in direkter Nachbarschaft zu einer Autobahn befinden. Der Impakt sei also deutlich geringer als beim kompletten Zerschneiden des Grünewaldes durch die Nordstraße.