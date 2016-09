(str) - Kaum eine Straße im Land ist so eng mit der Polizei verbunden wie die „Gliesenerstrooss“. Seit 1978 befand sich hier das Zentralkommissariat der hauptstädtischen Polizei. Mitte März hiess es dann „Äddi“ in der Rue Glesener. Doch es sollte nur ein Abschied auf Zeit sein. Denn jetzt gibt es wieder ein Polizeibüro inmitten des Bahnhofviertels.



Am Freitagnachmittag wurde nämlich das neue „Commissariat de proximité Gare-Hollerich“ eingeweiht. „Die Menschen waren es seit 38 Jahren gewohnt, die Polizei in ihrer Nähe zu haben“, erklärt der Direktor des Polizeibezirks Luxemburg-Stadt, René Lindenlaub. „Man muss auch wissen, dass in Hollerich und rund um den Bahnhof rund ein Drittel aller Straftaten in der Hauptstadt geschehen.“



Auch deshalb habe man sich dafür entschieden, das Gebäude an der Ecke der Rue Glesener mit der Rue Adolphe Fischer weiter zu nutzen. „Das Schild war ja noch da“, lacht René Lindenlaub. „Jetzt haben wir auch einen Empfangsschalter, Büros und eine Garage“.



Dass es dazu kam, ist, wie Lindenlaub betont, auch der Stadtverwaltung zu verdanken. Denn die habe nicht nur auf einer Polizeipräsenz im Viertel bestanden, sondern auch die Kosten für die Renovierung übernommen.



Zwölf statt acht Polizisten



Den Bürger dürfe aber nicht nur die neue Wache an sich erfreuen. „Bislang gab es im Proximitätskommissariat Gare-Hollerich acht Polizisten“, führt der Chef der hauptstädtischen Polizei aus. „Ab dem 1. Oktober werden dort zwölf Polizeibeamte arbeiten.“ Rein theoretisch bedeutet das, dass pro Schicht eine Patrouille mehr auf Streife ist.

„Die Situation am Bahnhof ist bekannt“, meint René Lindenlaub. „Wir wollen dort eben nicht nur mit einem Empfangsschalter präsent sein, sondern auch konkret mit Fusspatrouillen im Bahnhofsviertel und in Hollerich“. Ein Bereich, in dem es ohnehin keine klaren Grenzen gebe.



Das neue Kommissariat in der Rue Glesener soll zudem neue Wege bei den Öffnungszeiten begehen. Bereits bevor die Polizeireform in Kraft tritt, will man dieses Kommissariat von Montag bis Freitag mit zwei Schichten besetzen: Dienst von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends.



"Dass die Kirche im Dorf bleibt"



Das ermögliche es tagsüber auch im Umfeld der Drogenszene dafür zu sorgen, dass die Kirche im Dorf bleibe, wie Lindenlaub meint. „Wir können präventiv und repressiv zu jeder Tageszeit mit mehr Personal gegen Straftäter vorgehen.“ Zudem bestehe auch die Möglichkeit, die Einheiten bei Bedarf weiter aufzustocken.



Foto: Pierre Matgé

Schwerpunkte der Polizeipräsenz, verspricht Lindenlaub, sollen etwa das Schulgebäude mit dem Kulturzentrum in der Rue de Strasbourg und der „Fieldgen“ sein.



Der Empfangsschalter soll indes von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein. „Es gibt viele Menschen, die erst nach zwölf Uhr Mittags zu uns kommen können“, so Lindenlaub. Dem versuche man Rechnung zu tragen. „So wollen wir es in einer ersten Phase einmal versuchen“, erklärt der Regionaldirektor. „Dann werden wir sehen, ob das den Anforderungen der Bürger gerecht wird. Später kann es dann auch hier noch Anpassungen geben.



Schalter von 9 bis 13 Uhr geöffnet



„Wenn der Schalter von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist, bedeutet das natürlich nicht, dass das Kommissariat nur dann zugänglich ist“, unterstreicht Lindenlaub. „Bürger können auch am Nachmittag nach Terminvereinbarung oder nach Absprache zu uns kommen. Das macht die Polizei auch bei anderen Kommissariaten so und das scheint bislang gut zu funktionieren."

Auch für das „Centre d'Intervention“ im Bahnhofsgebäude bedeute der Umzug des „Commissariat de proximité“ in die „Rue Glesener“ eine deutliche Entlastung. 28 Beamte mussten hier bislang auf engstem Raum im Erdgeschoss auskommen. Nun wird ihnen auch das Obergeschoss zur Verfügung stehen. Die Bahnhofswache ist übrigens 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche besetzt.



Dass man für irgendwelche Prozeduren von einem Kommissariat zum anderen geschickt wird, sollte nicht vorkommen. Dem Bürger soll an jeder Wache in gleichem Maße geholfen werden, verspricht der Chef.