(km) - „Ab Februar werden wir 84 Betten im Bereich der Altenpflege in Esch zur Verfügung stellen“, sagt Christian Oberlé, beigeordneter Generaldirektor der „Hôpitaux Robert-Schuman“-Gruppe (HRS). Damit schreite die Umstrukturierung der HRS-Krankenhäuser weiter voran. Das Klinikum Sainte-Marie in Esch/Alzette wird sich dabei rein auf den Bereich Geriatrie konzentrieren - ohne eigene chirurgische Abteilung.

Ende Januar ist es so weit. Dann werden auch die älteren Patienten der Zitha-Klinik nach Esch verlegt. Das heißt: Die 30 Betten, welche derzeit in der Zitha-Klinik für die geriatrische Abteilung zur Verfügung stehen, werden sich in Esch wiederfinden. Das Krankenhaus im hauptstädtischen Bahnhofsviertel soll zum Krebszentrum umfunktioniert werden.

Die Zukunft der Geriatrie

„Die Geriatrie ist in Luxemburg eine vergleichsweise junge Wissenschaft“, erklärt Dr. Nervela Marcic, medizinische Leiterin der Altenpflege. Dabei werde gerade dieses Spezialgebiet immer wichtiger. Schließlich führe der demografische Wandel zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage im Bereich Altenpflege. Die Zahlen sind eindeutig: Während 2014 rund 14 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung älter als 64 Jahre waren, soll die Anzahl 2060 bereits über 26 Prozent ausmachen.

Wir wollen den gesamten älteren Patienten verstehen.



Die Geriatrie ist eine Teilmedizin, die in ihrem Kern bereits multidisziplinär angelegt ist. Es geht hier also um „mehr als nur die Hüfte“, wie Pascale Bleser, die Leiterin der geriatrischen Pflegeabteilung erläutert. „Wir wollen“, so Bleser weiter, „den gesamten älteren Patienten verstehen und damit bestmöglich betreuen.“ Geriatrie sei eben auch Teamwork.

Ausreichend Raum im Klinikum Sainte-Marie

Dafür biete das Klinikum Sainte-Maire in Esch nach der Umstrukturierung die perfekten Räumlichkeiten. Es gebe genügend Raum, um die medizinischen, psychologischen, ergotherapeutischen und sozialen Bedürfnisse der Patienten zu versorgen. Mit 84 Betten habe man zudem dafür gesorgt, dass jedes Zimmer nur einzeln belegt wird – konzipiert sei das Gebäude eigentlich für die Aufnahme von 120 Patienten

Die Zukunft des Krankenhauses ist nur bis Ende 2021 gesichert - was dann passiert, ist weiterhin offen.

Foto: Guy Jallay

Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Krankenhäusern gestärkt werden. Für die Altenpflege bedeutet dies: Sofern ein Patient in Kirchberg operiert werden muss, stehen mobile Einheiten der geriatrischen Abteilung zur Verfügung, die sich auch hier um seine Bedürfnisse kümmern. Angestrebt werde auch eine engere Einbeziehung der Familienangehörigen.

Esch als Zwischenstation

Die Umstrukturierung sieht Esch jedoch nur als Zwischenetappe vor. Bis Ende 2021 soll der gesamte Bereich der Altenpflege der Klinik Sainte-Marie von Esch nach Kirchberg verlegt werden. Hier soll bis dahin ein neues Gebäude entstehen – ein Wettbewerb für Architekten soll in Kürze ausgeschrieben werden.

Was 2022 in den Räumlichkeiten in Esch/Alzette stattfinden wird, ist weiterhin offen. „Wir wollen dem Standpunkt Esch jedoch treu bleiben“, verrät Christian Oberlé. Keine Klinik, aber „etwas Medizinisches“ soll bleiben. Im Rahmen der Möglichkeiten liege zum Beispiel eine Kollaboration mit der Universität zu Forschungs- und Ausbildungszwecken.

