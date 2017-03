(rsd) - „Die Kirche bleibt im Dorf“, so der Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) am Freitag im O-Ton während der Gemeinderatssitzung. Eine entsprechende Absichtserklärung ist inzwischen spruchreif. Das Erzbistum und das Innenministerium müssen noch ihre Zustimmung dazu geben.



Zwischen 1898 und 1904 gebaut

Während die Besitzverhältnisse für die zwischen 1898 und 1904 gebaute und unter Denkmalschutz stehenden Kirche definitiv geklärt zu sein scheinen, sollen die Kapellen in Budersberg, die aus dem Jahr 1729 stammt, und in den Vierteln Schmelz und Büringen in den geplanten Kirchenfonds übergehen.



Dan Biancalana erinnerte daran, dass die Stadt in den Jahren 1989 bis 2015 insgesamt 2,4 Millionen Euro in die Pfarrkirche, die zum architektonischen Erbgut gehöre, investierte. Wie weiter verlautete, wird die Kirchenfabrik ihre Verpflichtungen einhalten und sich weiterhin an der Renovierung der Fassade beteiligen.



Jos Thill (Déi Lénk) war der Ansicht, dass sämtliche Kirchengebäude in den geplanten Fonds übernommen werden sollten. In der Diskussion wollte Jean-Paul Gangler (CSV) u. a. wissen, ob auch die Orgel in Gemeindebesitz übergehen wird.

"Exemplarisches Verhältnis" zwischen Gemeinde und Kirche

Er sprach von einem exemplarischen Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Kirche in Düdelingen. Diese gute Zusammenarbeit wurde auch von Colette Kutten (Déi Gréng) und Josiane Di Bartolomeo-Ries (LSAP) hervorgehoben.