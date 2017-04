(SH) - 24 Monate Haft und eine Geldstrafe von 1.500 Euro für Steven S., 15 Monate Haft und eine Geldstrafe von 1.000 Euro für Timo W.: So lauteten am Donnerstag die Urteile in erster Instanz gegen zwei Männer, die sich wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vor Gericht verantworten mussten.

Beide Haftstrafen wurden unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt. So müssen sich die Männer in psychiatrische Behandlung begeben, einer Arbeit oder Schulung nachgehen oder aber sich bei der ADEM als Arbeitssuchende anmelden. Zudem dürfen sie während zehn Jahren keinen Aktivitäten nachgehen, durch die sie regelmäßigen Kontakt zu Minderjährigen haben. Auch wurden die Computer und USB-Sticks, auf denen die Bilder gespeichert waren, beschlagnahmt.

Internetcafé und Computerreparatur



Steven S. hatte in einem Internetcafé nach Fotos von Minderjährigen gesucht und diese auf einem USB-Stick abgespeichert. Der Betreiber des Internetcafés hatte die Polizei verständigt. Insgesamt wurden 99 Bilder mit klarem pädopornografischen Charakter sichergestellt, sieben davon zeigten Mädchen, die eine Fellatio bei einem erwachsenen Mann durchführten. 140 weitere Fotos wirkten verdächtig. Der 48-Jährige hatte seine Tendenzen während der Verhandlung jedoch verharmlost.

Timo W. war im Besitz von 14.000 kinderpornografischen Fotos sowie von 85 Filmen. Mitarbeiter einer Computerfirma waren auf diese Dateien aufmerksam geworden, als der 31-Jährige seinen Computer im Juni 2015 in Reparatur gebracht hatte. Der junge Mann zeigte sich jedoch geständig und erklärte, dass er sich bessern wolle.



Beide Männer haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.