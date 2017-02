(SH) - Weil sie zwischen 2007 und 2009 im "Foyer scolaire" in der Rue Gellé in Bonneweg mehrmals Kinder mit Klebeband an Stühlen angebunden haben sollen, müssen drei Erzieherinnen nun mit Geldstrafen rechnen.

Denn für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ist die Misshandlung gegeben, auch wenn sie keine Verletzungen mit sich gebracht hätte. Erschwerend sei der Umstand, dass die Kinder zum Zeitpunkt der Taten weniger als 14 Jahre alt waren und die Erzieherinnen in der Aufsichtspflicht standen. Dass es strafbar sei, ein Kind mit Klebeband an einen Stuhl anzubinden, gehe aus einem Urteil vom 28. Mai 2015 hervor.

Mehrere Vorfälle



Dass es sich um einzelne Fälle handelte, will die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht glauben. Sie sprach vielmehr von "einer stadtbekannten Methode, um die Kinder zu Disziplinieren". Wie sie zudem bestätigte, hätte eines der Kinder bei der Polizei ausgesagt, dass es von Aline L. so fest an den Stuhl angebunden worden war, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Dies hätte weh getan. Demnach könne man nicht davon ausgehen, dass es sich dabei um ein Spiel handelte.

Auch weitere Kinder hätten den Ermittlern bestätigt, dass es in der Gruppe mehrmals zu solchen Vorfällen gekommen sei und mehrere Kinder betroffen waren. Einer der Jungen hätte zudem jenes Klebeband, mit dem er angebunden worden war, genau beschrieben. Ebenso hätte er erklärt, dass ihm der Mund zugeklebt worden war und dass es schmerzhaft gewesen sei, als das Klebeband entfernt wurde. Diesen Aussagen könne man Glauben schenken.



Dem Ermessen der Vertreterin der Staatsanwaltschaft nach sei auch Claire W. an mehr als einem Vorfall beteiligt gewesen. Michèle P. schenkte sie unterdessen Glauben, nur einmal ein Mädchen an einen Stuhl angebunden zu haben.



Die Erzieherinnen selbst hatten am Dienstag zugegeben, jeweils einmal ein Kind an einen Stuhl angebunden zu haben.

Keine Verjährung, keine Notwendigkeit



Auch wenn die Vorfälle mehrere Jahre zurückliegen, seien sie, anders als dies am Dienstag von den Anwälten der Angeklagten hervorgehoben wurde, nicht verjährt. Nachdem die Stadt Luxemburg die Staatsanwaltschaft über die Vorfälle informiert hatte, hätte die Polizei die Ermittlungen im Januar 2010 aufgenommen. Auch wenn der erste Vorfall auf September 2007 zurückgehen würde, sei damit die Verjährung - die Frist beträgt fünf Jahre - nicht gegeben.

Eine Handlung aus der Not heraus wollte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht gelten lassen. Sei tatsächlich eine Gefahr vom Warmwasserbehälter ausgegangen, hätte man diesen absichern müssen - nicht aber ein Kind an einen Stuhl anbinden.

Das Urteil ergeht am 2. März.



