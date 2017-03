(SH) - Geldstrafen von 1.500 Euro gegen Aline L., 2.000 Euro gegen Michèle P. und 1.000 Euro gegen Claire W.: so lautete am Donnerstag das Urteil in erster Instanz gegen jene drei Erzieherinnen, denen vorgeworfen worden war, zwischen 2007 und 2009 in dem „Foyer scolaire“ in der Rue Gellé in Bonneweg besonders unruhige Kinder an Stühle angebunden zu haben.

Demnach gingen die Richter den Forderungen der Staatsanwaltschaft nach. Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft galt die Misshandlung als gegeben, auch wenn die Kinder keine physischen Verletzungen davongetragen hatten. Erschwerend sei der Umstand, dass die Kinder zum Tatzeitpunkt jünger als 14 Jahre waren und die Erzieherinnen in der Aufsichtspflicht standen.

Dass es sich um Einzelfälle handelte, wollte sie hingegen nicht glauben. Vielmehr sprach die Vertreterin der Staatsanwaltschaft von „einer stadtbekannten Methode, um Kinder zu disziplinieren“.



Erzieherinnen hatten einen Fall zugegeben



Die Erzieherinnen hatten während der Verhandlung jeweils einen Fall zugegeben. Aline L. sprach von einem Spiel, das auch von dem betroffenen Jungen so aufgenommen worden war. „Ich hatte dem Jungen erklärt, dass er Auto fahren würde, habe ihn auf einen Stuhl gesetzt und nur an den Beinen angebunden“, erklärte die Erzieherin. Weiter führte sie an, aus einer Not heraus gehandelt zu haben. Der Junge hatte sich nämlich während der Essensausgabe besonders unruhig verhalten und sie sei um die Sicherheit der anderen Kinder besorgt gewesen. „Es wurde zu gefährlich und es war niemand da, der mir helfen konnte“, führte sie an.

Während des Prozesses waren immer wieder Missstände in besagter Tagesstätte angesprochen worden. So soll es einen gravierenden Personalmangel gegeben haben.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.