(SH) - "Der Junge hat nicht viel verstanden, aber er kannte das Autofahren. Ich sagte ihm demnach, dass er nun Auto fahren würde, habe ihn auf einen Stuhl gesetzt und nur an den Beinen angebunden", erklärte Aline L., eine der angeklagten Erzieherinnen am Dienstag. Wie Michèle P. und Claire W. muss sie sich derzeit vor Gericht verantworten, nachdem in den Jahren 2007 bis 2009 besonders unruhige Kinder im "Foyer scolaire" in der Rue Gellé in Bonnneweg mit Klebeband an Stühlen angebunden worden waren.

Der Junge selbst sei auf das Spiel eingegangen. Er hätte sich selbst losreißen können, er hätte dies jedoch unterlassen. "Ich denke nicht, dass er es als Strafe angesehen hat", so Aline L. Ihr sei es auch nicht darum gegangen, den Jungen dazu zu bringen, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Sie sei vielmehr um die Sicherheit aller anwesenden Kinder besorgt gewesen. In der Tat ereignete sich der Vorfall während der Essensausgabe. Der Junge sei sehr unruhig gewesen. Er habe seinen Teller auf den Boden geworfen und mehrmals in Richtung des Behälters mit warmem Wasser geschlagen. "Es wurde zu gefährlich und es war niemand da, der mir helfen konnte. Ich wusste, dass ich den Jungen hätte beruhigen müssen, doch da waren auch noch zehn weitere Kinder", schilderte Aline L. die in ihren Augen aussichtslose Situation.



Nach dem Vorfall habe sie der Verantwortlichen der Struktur Bescheid gegeben. Auch die Mutter des Kindes sei informiert worden. Der Vorfall gehe auf das Jahr 2007 - und nicht wie von der Staatsanwaltschaft angegeben auf die Jahre 2008 und 2009 - zurück und es sei auch ein Einzelfall gewesen. "Ich habe diese Vorgehensweise weder wiederholt, noch einem anderen dazu geraten", so Aline L.

"Es war unüberlegt"



Dennoch muss der Vorfall Schule gemacht haben. Denn in den Folgejahren haben auch Michèle P. und Claire W. je einmal auf die Methode zurückgegriffen. "Ich hatte gehört, dass Kinder an Stühle angeklebt worden waren und dass dies funktioniert hatte", erklärte Claire W., die im August 2008 ihre Arbeit im "Foyer scolaire" in Bonneweg aufgenommen hatte.

Sie hatte 2009 einen damals achtjährigen Jungen angeklebt. Eine andere Erzieherin hätte den Jungen in ihre Gruppe gebracht, da er zu unruhig gewesen wäre, um seine Hausaufgaben zu machen. Diese Betreuerin hätte dann gesagt, dass man ihn an einen Stuhl ankleben könne, da dies ja in der Vergangenheit bereits funktioniert hätte. "Ich hatte erst seit knapp einem Jahr gearbeitet. Ich habe eingewilligt. Das war unüberlegt", erklärte die Frau. Der Junge habe gelacht und versucht sich zu befreien, woraufhin sie ihn losgemacht hätte.

Michèle P. hatte unterdessen wie Aline L. im Herbst 2008 während der Mittagspause auf die Methode zurückgegriffen, nachdem ein Mädchen nicht ruhig zu stellen war. Die Verantwortliche der Betreuungsstruktur hätte ihr hierzu geraten. "Ich wollte dies anfangs nicht, doch das Mädchen war nicht ruhig zu stellen."

Keine Verletzungen



Die Anwälte der Angeklagten betonten erneut, unter welch schwierigen Bedingungen ihre Mandantinnen arbeiten mussten. Immer wieder waren während des Prozesses Missstände und ein möglicher Personalmangel in besagtem "Foyer scolaire" angesprochen worden. Demnach liege der Fehler eher bei den Verantwortlichen der Tagesstätten als bei den Erzieherinnen selbst, die lediglich aus einer Not heraus gehandelt hätten.



Zudem pochten sie darauf, dass die Vorfälle mehrere Jahre zurückliegen. Auch müsse man in Betracht ziehen, dass die Kinder durch die Vorfälle nicht verletzt wurden. Sie hätten das ganze als Spiel aufgefasst und die Erzieherinnen auch nach dem Vorfällen noch gemocht. Demnach seien harte Strafen nicht angemessen.



Der Prozess wird am Mittwoch um 9 Uhr fortgesetzt. Dann hat die Vertreterin der Staatsanwaltschaft das Wort.



