Zu einem Verkehrsunfall mit Folgen kam es am Montagabend um kurz vor 21 Uhr in Stegen, Ein Autofahrer verlor in der Haaptstrooss die Kontrolle über seinen Wagen und rammte ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Dieses wurde in einen Stromverteilerkasten geschleudert. Dadurch kam es zu einem Stromausfall in der Umgebung.



Auslöser der Kettenreaktion: Ein Alkoholtest des Fahrers verlief positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen.