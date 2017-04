(tom) - Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ging bei der der Feuerwehr in Wintger ein Brandalarm ein: In Stockem brantte ein Wohnhaus. Mit Unterstützung der Feuerwehr aus Clerf konnte der Brand schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute im Einsatz.



Verletzt wurde niemand, das Haus ist allerdings vorerst unbewohnbar.