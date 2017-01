(vb) – Auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch stand am Dienstagmorgen ein Auto lichterloh in Flammen.

Die Rettungsdienste waren rasch vor Ort und konnten die Flammen schnell löschen. Da sich niemand im Auto oder in der Nähe befunden hatte, wurde niemand verletzt. Das Auto ist komplett ausgebrannt.

Um zu verhindern, dass das Löschwasser gefriert, streute die Gemeinde Esch die Stelle mit Salz.



Foto: CISEA