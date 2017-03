(SH) - Ein Fahrverbot bestand bereits gegen einen Mann, der um 2 Uhr in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkgelände in der Route de Longwy in Rodange von der Polizei kontrolliert wurde, als er mit mehreren weiteren Personen in einem abgestellten Wagen saß.

Doch obwohl die Beamten dem Mann dies ausdrücklich in Erinnerung riefen, ließ sich der Mann nicht davon abhalten, sich eine halbe Stunde später dennoch hinters Steuer zu setzen. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, der Polizeistreife ein weiteres Mal zu begegnen. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer zu viel Alkohol getrunken. Er muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.