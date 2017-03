Serge Wilmes ist Spitzenkandidat der CSV Stad für die Gemeindewahlen am 8. Oktober. Dies wurde am Dienstagabend bekannt gegeben. Als Vorsitzender der hauptstädtischen CSV-Sektion will Wilmes seine Partei nach elf Jahren in der Opposition wieder zurück in die kommunale Verantwortung führen.

Es ist zum zweiten Mal, dass Wilmes für die Gemeindewahlen kandidiert. Beim Urnengang am 9. Oktober 2011 verpasste der Jungpolitiker den Einzug in den Gemeinderat. Zwei Tage später, am 11. Oktober 2011, rückte der damalige Mitarbeiter der CSV-Fraktion aber für den verstorbenen Abgeordneten Lucien Thiel in die Chamber nach.

Wilmes zur Seite stehen die fünf aktuellen Gemeinderatsmitglieder Laurent Mosar, Martine Mergen, Isabel Wiseler-Lima, Maurice Bauer und Claudine Konsbrück sowie 21 weitere Kandidaten. Hervor stechen gleich mehrere Namen: Lynn Frank, Tochter von Henri Frank, langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Manternach; Paul Galles, ehemaliger Priester, heute Projektverantwortlicher bei Caritas Luxemburg; Jérôme Santer, Sohn von Ehrenstaatsminister Jacques Santer.

Die Liste der CSV Stad umfasst 12 Frauen und 15 Männer.

Die komplette Liste:

Serge Wilmes (34 Jahre), Spitzenkandidat, Historiker, Abgeordneter, Mühlenbach;



Maurice Bauer (45), Sekretär der „Bourse de Luxembourg“, Gemeinderatsmitglied, Limpertsberg;



Gilles Bley (42), Schulpräsident, Weimershof;



Henry De Ron (34), Rechtsanwalt, Limpertsberg;



Romain Diederich (48), Geografieprofessor, Limpertsberg;



Carolina Dupong (33), Kommunikations- und Marketingmanagerin, Belair;

Lynn Frank (30), Rechtsanwältin, Hollerich;



Marc Frantz (32), Rechtsanwalt, Merl-Belair;



Luciano Fratini (53), selbstständig, Bonneweg;



Paul Galles (43), Projektverantwortlicher bei Caritas Luxemburg, Merl-Belair;

François Georges (49), selbstständig, Belair;



Martine Gruber (32), Französischprofessorin, Merl;



Nico Hoffmann (63), Rentner, Präsident der „Union luxembourgeoise des consommateurs“, Kirchberg;



Charel Hurt (34), Rechtsanwalt, Bonneweg;



Claudine Konsbruck (50), Regierungsrätin im Justizministerium, Gemeinderatsmitglied, Belair;



Elisabeth Margue (26), Rechtsanwältin, Präsidentin der CSJ, Belair;



Martine Mergen (60), Ärztin, Abgeordnete, Gemeinderatsmitglied, Cents;



Karin Meyer (55), arbeitet im Unterrichtsministerium, Präsidentin der CSF, Belair;



Daniela (Clara) Moraru (40), Unternehmerin, Direktorin einer Sprachenschule, Merl;



Laurent Mosar (59), Rechtsanwalt, Abgeordneter, Gemeinderatsmitglied, Bonneweg;



René Roeder (73), pensionierter Busfahrer, Gasperich;



Jérôme Santer (44), Bankangestellter, Cents;



Martine Schaeffer (51), Notarin, Belair;



Marthe Schmit (38), Tierärztin, Merl;



Berglind Sigurdardottir (44), Steuerberaterin, Pfaffenthal;



Christopher Sirres (30), Lehrer, Bonneweg;



Isabel Wiseler-Santos Lima (55), Professorin, Gemeinderatsmitglied, Belair.