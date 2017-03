(na) - Georges Mischo wird die CSV-Liste im Oktober in der Minettmetropole anführen. Der Sportprofessor war Anfang 2014 in den Escher Gemeinderat nachgerückt, dies nachdem Rat Marco Goetz zurück getreten war.



"Als CSV sind wir selbstverständlich bereit Verantwortung zu übernehmen", so Mischo, der auch Präsident der Escher CSV-Sektion ist. Aber ob es zum Sprung in den Schöffenrat reichen wird, müsse erst das Wahlresultat zeigen. Wahrscheinlich werde das Resultat mehrere Koalitionsmöglichkeiten zulassen, so Mischo.

Einen weiteren Sitz gewinnen



Ziel sei es auf jeden Fall einen Sitz dazu zu gewinnen. Derzeit zählt die CSV vier Gemeinderäte. Stolz ist Georges Mischo über das niedrige Durchschnittsalter der CSV-Kandidaten. "Acht sind unter 40 und drei unter 30, das ist einmalig für die Escher CSV".

Die Vorstellung der Kandidaten fand am Freitagabend in Belval statt, dies nachdem die Liste mit 98 Prozent der Stimmen angenommen worden war.

Die Escher LSAP wird ihre Liste am 22. März vorstellen.

Hier die CSV-Liste im Überblick: