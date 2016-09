(mwd) - Für jeden erkennbar weist das goldene Band als internationales Symbol auf Krebs bei Kindern hin. Unglücklicherweise kann nur eine geringe Anzahl von Leuten das goldene Band dieser schweren Erkrankung bei Kindern zuordnen.



Die Farbe wurde einst gewählt aufgrund dessen, was sie vermittelt, nämlich Wert. Kinder sind das Wertvollste einer Gesellschaft und müssen beschützt werden. Weltweit steht der Monat September im Zeichen der Sensibilisierung für Krebs bei Kindern.



Die Kampagne „Go Gold“ wird hierzulande von der „Fondatioun kriibskrank Kanner“ getragen. Im Laufe des Monats erstrahlen so auch zahlreiche Gebäude in Gold, unter anderem die Philharmonie in Kirchberg.



Weitere Auskünfte bezüglich der Kampagne und auch welche Gebäude bis Ende des Monats noch angestrahlt werden, findet man im Internet.



www.fondatioun.lu