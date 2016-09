(vb) – Keine Zeit, auf den Balkon zu gehen, um zum Himmel zu schauen? Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat in Luxemburg-Stadt, Weiswampach und Rodange drei Rundum-Kameras installiert, mit der sich das Wetter von überall beobachten lässt.

Die hochauflösenden Webcams drehen sich um die eigene Achse und liefern somit 360-Grad-Bilder vom jeweiligen Standort. Damit lassen sich Sonne, Wolken und eventuelle Stürme perfekt beobachten. Mit der App „Roundshot“ kann der Benutzer die Drehrichtung und -geschwindigkeit auswählen und zudem in die Vergangenheit zurückblättern. Diese Funktion ist besonders nach außergewöhnlichen Wetterphänomenen interessant.

An diesem Donnerstag zeigen übrigens alle Kameras in Luxemburg ungetrübten Sonnenschein. Die Temperaturen erreichten laut Meteo Service Findel spätsommerliche 30 Grad. Auch in den nächsten Tagen bis über das Wochenende hinaus hält das warme, sonnige Wetter an.

Hier geht es zu Kachelmanns Roundshot-Stationen:



Weiswampach



Luxemburg-Stadt (Fondation Pescatore)

Rodange