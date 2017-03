VON ANNE-AYMONE SCHMITZ



Bei einem Spaziergang durch die Straßen und Gassen der Moselstadt Grevenmacher erinnert heute nur noch wenig an die einst kleine jüdische Gemeinschaft, die sich vor allem im 19. Jahrhundert dort niederließ. Denn seit dem Umzug der Besitzer eines Kleider- und Miederwarengeschäfts vor einigen Jahren leben keine Juden mehr in Grevenmacher. Doch dies war nicht immer so.



Ein Rückblick: Im Mittelalter lebten kurzzeitig einzelne Familien in Grevenmacher ...