70 Jahre sind es her, dass man die Gebeine von Johann dem Blinden nach Luxemburg überführt hat. Am 25. August 1946 hat man den Nationalhelden Luxemburgs - 600 Jahre nach seinem Tod - in seinen heimatlichen Boden gebettet, eine Grablegung, die das Luxemburger Volk damals mit viel Stolz feierte. Unser Dokumentarvideo erzählt das Leben des Grafen von Luxemburg, der auch König von Böhmen, vor allem aber ein treuer und tugendhafter Ritter war.

(mt) - In diesen Tagen der Schobermesse wird gerne an ihn erinnert: Johann der Blinde, der der Stadt Luxemburg im Jahr 1340 das Privileg eines mehrere Tage andauernden Jahrmarktes zum Abschluss der Ernte und zur Kirchweih einräumte, woraus heute eine große Stadtkirmes, die Schobermesse, geworden ist ...