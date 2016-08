(SH) - „Wann wird's mal wieder richtig Sommer?“ An den Hit aus dem Jahr 1975 von Rudi Carrell wird in den vergangenen Wochen wohl so mancher gedacht haben. Denn auch wenn sich das Wetter zuletzt von seiner schönsten Seite zeigte, so ließ der Sommer dennoch zu wünschen übrig.

Aus meteorologischer Sicht neigt er sich nun allmählich dem Ende zu: Die Wetterexperten wechseln am 1 ...