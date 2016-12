Vom Interview zur Staatsaffäre

06.11. Die Affäre um ein Interview von Mudam-Direktor Enrico Lunghi in der RTL-Sendung „Den Nol op de Kapp“ zieht immer weitere Kreise. Am 4. November berichtet Radio 100,7, dass Lunghi seinen Posten zur Verfügung stellen werde. Lunghi hatte die RTL-Mitarbeiterin Sophie Schram bei einem Interview vor laufender Kamera verbal und körperlich angegriffen. Schram soll dabei am Arm verletzt worden sein. Im Nachgang wurde von Kulturminister Bettel ein Disziplinarverfahren gegen den Museumsdirektor eingeleitet. Nachdem er sich erklärt und auch entschuldigt hatte, sprach der Verwaltungsrat des Mudam Lunghi Anfang Oktober das Vertrauen aus. Unter dem immer größer werden Druck veröffentlicht RTL am 14. November das integrale Interview, die sogenannten „Rushs“. Dabei wird ersichtlich, dass das Interview bewusst dramatisch geschnitten wurde.

Trump sorgt für Sensation

08.11. Die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA versetzt das liberale Amerika und die westliche Welt in eine Schockstarre. Der größte anzunehmende Unfall in der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftswahlen hat sich ereignet, und wird Realität. Kurz nach 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist die Sensation perfekt: Donald Trump hat die amerikanischen Präsidentschaftswahlen für sich entschieden. Am Ende einer nervenaufreibenden Wahlnacht hat der Kandidat der Republikaner Hillary Clinton, die als klare Favoritin ins Rennen gegangen war, geschlagen.



Donald Trump wird 45. Präsident der USA.

Foto: AFP

Die Rifkin-Strategie

14.11. Der US-amerikanische Wirtschaftsexperte Jeremy Rifkin stellt seine Strategie der „dritten industriellen Revolution“ für Luxemburg vor. In der Luxexpo präsentiert er sein 500-seitiges Strategiedokument für ein nachhaltiges, vernetztes Wirtschaftsmodell. Der Rifkin-Plan verspricht vieles: Eine nachhaltige und umweltschonende Alternative zu den fossilen Energieträgern, mehr Mitbestimmung für alle Menschen, und eine effizientere Nutzung moderner Technologien.

Abschied von einem Revolutionär

25.11. Von den großen Revolutionären des 20. Jahrhunderts war er der ausdauerndste. Mehr als 47 Jahre lang regiert Fidel Castro Kuba und trotzt in der Zeit zehn US-Präsidenten. Auch nach seinem krankheitsbedingten Rückzug 2006 bestimmt er als graue Eminenz im Hintergrund die Geschicke der sozialistischen Karibikinsel mit. Am 25. November stirbt der frühere Staats- und Parteichef mit 90 Jahren. Fidel Castro wird nach neuntägiger Trauerfeier in Santiago de Kuba beigesetzt. Anschließend wird die Urne mit der Asche in einem Trauerzug über verschiedene Ortschaften bis zur 900 km von Havanna entfernten Stadt Santiago de Cuba gebracht.

Mehr als 47 Jahre lang regiert Fidel Castro Kuba und trotzt in der Zeit zehn US-Präsidenten.

Foto: AFP

Der Tanktourismus unter der Lupe

25.11. Ein Steuermodell, das auf den Einnahmen aus dem Verkauf von Benzin und Diesel aufbaut, ist weder ökologisch noch fiskalpolitisch ein nachhaltiges Modell: Zu dieser Schlussfolgerung gelangt die Studie zum Tanktourismus, die 2014 vom Umweltministerium in Auftrag gegeben und unter Leitung von Dieter Ewringmann durchgeführt wurde. Der Finanzwissenschaftler bringt die Thematik bei der Vorstellung der Studie auf den Punkt: Luxemburgs Einnahmen aus dem Treibstoffgeschäft seien eine „lieb gewordene Tradition“ geworden, die „viel Geld, aber auch Probleme“ mit sich bringe. Das Land stehe vor einer großen Umstrukturierung.