Im Internet war Finnbar M. in eine Falle getappt: Der in Luxemburg lebende Ire hatte sich auf eine Phishing-Mail eingelassen und war nach Ghana gereist, um jemandem zu helfen, auf obskure Weise an eine fiktive Erbschaft zu gelangen. In Ghana wurde er dann Opfer einer Entführung, die mit der Erpressung von 100 000 Euro endete. Ghana leistete dem Luxemburger Antrag auf Rechtshilfe nicht Folge, allerdings konnte der Geldfluss nachvollzogen und in Deutschland drei Personen festgenommen werden. Ein Mann und eine Frau wurden dafür wegen Hehlerei und Geldwäsche im März 2016 zu Haftstrafen verurteilt. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft eigentlich im Prozess einen Freispruch für Katarina G. beantragt. Die Anklage hatte nämlich erfahren, dass die Frau bereits in Deutschland wegen Hehlerei und Geldwäsche im Zusammenhang mit diesem Fall verurteilt worden war. Allerdings gab es als Nachweis lediglich einen Brief – aber kein beglaubigtes Urteil. Nun konnte die Situation aber offenbar bereinigt werden, denn der Staatsanwalt hat Berufung gegen die Verurteilung eingelegt und erneut einen Freispruch gefordert. Im Gegensatz zu dem anderen Verurteilten: Für den forderte die Anklage noch einmal die gleiche Strafe. Aber der wiederum hatte auch Berufung eingelegt und für sich auch einen Freispruch gefordert. Er habe nicht gewusst, dass das Geld in Zusammenhang mit einer Entführung stehe, sagte er. Das Urteil ergeht am 29. März.