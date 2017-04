(na) - Die internationale Schule in wird in Zukunft auch einen Kindergarten und eine Berufsausbildung anbieten wird. Dies gab Bildungsminister Claude Meisch am Freitag bekannt.



Bereits bekannt war, dass die internationale Schule ab September neben seinem Standort in Differdingen auch in Esch/Alzette Schulklassen betreiben wird. Neben dem Unterricht, mit Französisch oder Englisch als Hauptsprachen, wird dann auch zusätzlich Deutsch zum Angebot gehören.



Derzeit ist sie auf Grundschüler und Lyzeumsschüler ausgerichtet. Zur Erinnerung, die Schule sieht aber auch systematisch Luxemburgischkurse vor.



Erstes Gebäude entsteht in Differdingen



Seine Ankündigung hat Claude Meisch am Freitag bei Gelegenheit der symbolischen Grundsteinlegung des ersten Gebäude der internationalen Schule in Differdingen gemacht.



Das erste Gebäude der internationalen Schule in Differdingen soll im September erste Klassen empfangen auch wenn die Arbeiten erst für Ende des Jahres komplett abgeschlossen sein werden.

Grafik: Architekten Bruck + Weckerle

Differdingen stellt Terrain der Gemeinderegie zur Verfügung



Ohne von diesen Plänen zu wissen, hatte Bürgermeister Roberto Traversini zuvor in seiner Rede – er war als Erster ans Rednerpult getreten – dem Minister mitgeteilt, dass eine Lösung gefunden wurde, um die Gemeindedienste an einen anderen Standort zu verlegen (wo sagte er aber nicht).



Diese befindet sich derzeit hinter der Feuerwehrkaserne, direkt am neuen Campus – die Feuerwehr soll bekanntlich ebenfalls ausziehen, dies in eine neue Kaserne in Zolver.



Demnach sei die Stadt bereit, das Gelände der Gemeinderegie und der Feuerwehrkaserne dem Staat zur Verfügung zu stellen, wenn sie im Gegenzug ein weiteres Lyzeumsgebäude erhalte, so der Bürgermeister. „Heute müssen immer noch zu viele Schüler Differdingen verlassen“, so Traversini.



Meisch wäre „nicht traurig“ über Differdinger Lösung



Daraufhin kündigte wie gesagt Claude Meisch – er war als vierter Redner ans Pult getreten – u. a. eine „internationale Berufsschule“ an. Versprechen gab er keine, doch sagte er, dass er „nicht traurig“ darüber wäre, wenn diese Schule auch in Differdingen entstehen könnte.



Konkret wird es in dieser neuen Struktur darum gehen, Schülern die Möglichkeit zu geben, einer Berufsausbildung auch in anderen Sprachen nachzugehen.



Ein Campus am Entstehen

So soll das Lyzeum einmal aussehen. Erste Arbeiten wurden bereits in Angriff genommen.

Grafik: Bruck und Weckerle Architectes

Das erste Gebäude der internationalen Schule in Differdingen soll im September zumindest teilweise in Betrieb gehen. Später soll es die „Classes préparatoires“ der internationalen Schule beherbergen.



Drei Schulgebäude



Nur wenige Meter weiter haben die Arbeiten zum eigentlichen Lyzeumsgebäude begonnen. Dieses soll um 2020 eröffnen. Und drittens soll die Halle „La Chiers“ in eine Grundschule eingegliedert werden.



Damit entsteht in Differdingen ein großer Schulcampus, direkt am „Parc de la Chiers“. Sehen Sie ihn hier auf unseren interaktiven Grafik.