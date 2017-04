(rr) - In direkter Nachbarschaft zur Philharmonie, zum Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen und zu den Türmen des Europäischen Gerichtshofes entsteht in den kommenden Monaten an der „Porte de l'Europe“ in Kirchberg ein Gebäudekomplex namens „Infinity“.



Screenshot: Infinity





Bis zum Sommer sollen rund 90.000 Kubikmeter Erde ausgehoben werden. Danach beginnen die Bauarbeiten für den Gebäudekomplex, der sowohl aus Wohnungen als auch aus Büro- und Geschäftsflächen bestehen wird.



"Live, Shop, Work"



Dabei entsteht der erste Wohnturm in Luxemburg, eine Spezialität des renommierten Architekten Bernardo Fort-Brescia, in Zusammenarbeit mit „M3 Architectes“.



Am Donnerstagabend wurde der Grundstein gelegt. Ende 2019, Anfang 2020 soll das Projekt, das den Funktionen "Live, Shop, Work" entspricht, verwirklicht sein.

Foto: Christophe Olinger