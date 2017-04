(sjp.) Endlich ist die Katze aus dem Sack! Aber eher durch Zufall als durch Planung. Durch eine Art „LuxLeaks 3“, eine undichte Stelle von öffentlicher Seite, ist dem „Luxemburger Wort“ die Knüllernachricht gut zwei Monate vor der offiziellen Bekanntgabe gestern exklusiv zugetragen worden.

Ein internationales Konsortium plant und baut auf dem 62 Hektar umfassenden Areal der Industriebrache Esch-Schifflingen den größten Freizeit- und Vergnügungspark im Dreiländereck sowie in der Großregion und investiert fast eine halbe Milliarde Euro.

Baubeginn ist im September, das gesamte Projekt soll rechtzeitig zum Auftakt der Kulturhauptstadt „Esch 2022“ fertiggestellt sein.

Mehrere Markennamen im Gespräch



Wer als Großinvestor und Betreiber dahintersteckt, ob es sich dabei um Markennamen wie Phantasialand, Europapark, Walibi oder gar Disneyland handelt, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls ist heute eine Spezialtruppe von LW-Journalisten den ganzen Tag über im Einsatz, um Näheres über dieses Megaprojekt zu erfahren.



Bereits gewusst ist aber, dass der Freizeitpark neben rasanten Fahrgeschäften und internationalen Shows auch einen luxemburgischen Touch erhalten wird. So sollen sogenannte Juwelen der luxemburgischen Kultur- und Literaturszene wie „D'Mumm Séis“ von Dicks, „D'Maus Ketti“ von Auguste Liesch, „D'Wonner vu Spéisbech“ (Batty Weber), „D'Vakanz am Mëllerdall“ (Friny Gilson), „Eng Hellecht op der Musel“ (J.P. Dieschbourg), „Wann d'Blieder falen“ (Emile Boeres) usw. thematisch im Freizeitpark ihren Niederschlag finden.

Solche trivialen wie biederen Komödien „à la Bollywood“ sollen vor allem bei Touristen aus Asien, die bekanntlich das ganze Jahr hindurch in breiten Strömen, mit unzähligen Handys und Kameras „bewaffnet“, nach Luxemburg eilen, sehr beliebt sein.

„Arbed Memorial Center“

Um an die mehr als hundertjährige, ruhmreiche Geschichte der Luxemburger Stahl- und Eisenindustrie zu erinnern, wird mitten im Park ein „Arbed Memorial Center“ entstehen. LW-Informationen zufolge soll bereits ein weltweit bekanntes Wachsfigurenkabinett zugesagt haben, einstige luxemburgische Führungspersönlichkeiten der hiesigen Eisenindustrie wie u. a. Emile Mayrisch, Léon Metz, Mathias Koener, Félix Chomé und den guten alten Joseph (Jupp) Kinsch als Wachsfiguren anzufertigen und somit der Nachwelt zu erhalten.



Geldsegen für die Gemeinden Esch/Alzette und Schifflingen

Über einen regelrechten Geldsegen dürfen sich bei der Eröffnung die Gemeinden Esch/Alzette und Schifflingen freuen, denn durch das Betreiben des Vergnügungsparks werden ihre Gewerbesteuereinnahmen buchstäblich in die Höhe schnellen und somit die finanziellen Einbußen durch die Stilllegung 2012 der „Metze Schmelz“ – so wird das Esch-Schifflinger Hüttenwerk noch heute von Einheimischen genannt – mehr als kompensiert.



Zufall oder Fügung? Wahrscheinlich keines von beiden. Jedenfalls kommt der Rückzug des Schifflinger Bürgermeisters Roland Schreiner aus der Lokalpolitik bei den anstehenden Gemeindewahlen auch nicht von ungefähr. Hinter vorgehaltener Hand wird nämlich dessen Name bereits jetzt als künftiger Generaldirektor des Vergnügungsparks gehandelt. Auch der ehemalige Mudam-Direktor Enrico Lunghi soll vom Konsortium als künstlerischer Berater angeheuert worden sein. Ob und inwieweit Ex-Kulturministerin Maggy Nagel ihr großes Know-how und ihre Erfahrung als Luxemburger Koordinatorin der Weltausstellung im Jahr 2020 in Dubai in das Projekt „Freizeitpark Esch-Schifflingen“ mit einbringen wird, entzieht sich unserer Kenntnis.



Fünfte Tram-Erweiterung angedacht



Einem, dem aber bereits jetzt die Haare ob des hohen Verkehrsaufkommens in Verbindung mit dem Freizeitpark zu Berge stehen, ist Infrastrukturminister François Bausch. So denkt dieser schon lautstark über eine fünfte Tram-Erweiterung bis nach Esch/Alzette nach. Außerdem müssten die Autobahnen A4 und A13 so schnell wie möglich von zwei auf vier Fahrbahnen (A4) bzw. von zwei auf drei Fahrbahnen (A13) ausgebaut werden, um dem enormen Verkehrsfluss, bedingt durch den Ansturm auf den Vergnügungspark, in etwa standzuhalten.

Forschungslehrgang zum Thema „Spaßgesellschaft“

an der uni.lu

Es ist fast nicht zu glauben, aber die „Supernews“ über den größten Freizeitpark im Dreiländereck und der Großregion in Esch-Schifflingen hat sogar in intellektuellen Kreisen einen regelrechten Hype ausgelöst. Das Rektorat von uni.lu will zur Rentrée im Universitätsfachbereich „Geisteswissenschaften“ einen neuen Forschungslehrgang „Moderne Freizeitparks und ihre Auswirkungen auf die polypolare Spaßgesellschaft“ einführen.