(SH) - Nachdem eine Patientin im Jahr 2004 im Marie-Astrid-Krankenhaus in Niederkorn gestorben war, wurde der behandelnde Arzt am Mittwoch auch in zweiter Instanz freigesprochen. Das gleiche Urteil war bereits im Juni vergangenen Jahres von den Richtern in erster Instanz gefällt worden.



Der Mediziner hatte sich wegen mutmaßlicher Fehlbehandlung mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten müssen. Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft hatte bereits während des Verfahrens einen Freispruch gefordert. Es sei nicht zweifelsfrei bewiesen, dass der Arzt eine strafbare Fahrlässigkeit begangen hätte. Zudem wies er auf die überzogene Dauer des Verfahrens hin.

Die 28-jährige Patientin hatte sich im Januar 2004 mit starken Bauchschmerzen in das Krankenhaus begeben. In der darauf folgenden Nacht erlitt sie einen Atemstillstand, an dessen Folgen sie nach wochenlangem Koma verstarb. Wie sich herausstellte, hatte sich der Dünndarm der Patientin verdreht, weshalb er nicht mehr durchblutet wurde. Dem Mediziner, einem Gastroenterologen, war vorgeworfen worden, den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben und weitere Untersuchungen erst für den Folgetag angesetzt zu haben.