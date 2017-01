(TJ) - Gegen 18.00 Uhr retteten die Feuerwehrleute aus Petingen am Donnerstagabend einem Golden Retriever das Leben. Der Hund hatte kurz zuvor auf dem Rollenger Weiher gespielt, war aber dann durch das Eis in das bitterkalte Wasser eingebrochen. Der Hund schaffte es nicht mehr, aus eigenen Kräften auf die Eisfläche zu klettern, weil es ihm an Halt fehlte und das Eis immer wieder nachgab.

Die Feuerwehrleute benutzen ein am Rand des Weihers abgelegtes Fischerboot, um sich dem unglücklichen Tier zu nähern und es schlußendlich aus dem Wassser zu ziehen. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt und fast am Ende seiner Kräfte.

Noch im Einsatzwagen legte man dem unterkühlten Tier Decken um.

Foto: CISP

Die Feuerwehrleute nahmen das Tier mit zur Wache um es aufzuwärmen und ließen es anschließend von einem Tierarzt untersuchen. Glück im Unglück demnach für den unvorsichtigen Vierbeiner, dessen Besitzer sich in Zukunft wohl überlegen wird, ob er das Tier unter diesen Umständen künftig nicht lieber an die Leine nehmen soll.



An dieser Stelle wäre der Hund beinahe ertrunken.

Foto: CISP