(tom/LW) - Aufregung und Rätselraten um eine Attrappe in Wasserbilligerbrück auf der deutschen Seite der Sauer: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge bereits am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr einen Erste-Hilfe-Koffer auf dem Radweg unterhalb der Tourist-Information am Grenzübergang gefunden. Der Koffer kam ihm nicht ungewöhnlich vor, also öffnete er ihn. Im Koffer fand er allerdings kein Verbandsmaterial, sondern Platinen und Drähte vor. Daraufhin informierte der Mann die Polizei.



Der Koffer lag unterhalb der Tourist-Information auf dem Radweg.

Foto: Polizei Trier.

Die gab jedoch schnell und eindeutig Entwarnung: Die Bombe war nicht echt. Allerdings enthielt der Koffer auch ein Schreiben, das eine Drohung gegenüber einer noch nicht bekannten Person enthielt.

Der Koffer samt Inhalt wurde sichergestellt, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Bastler eingeleitet. Von dem Gegenstand ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Erste-Hilfe-Koffer, dem Ablegen auf dem Radweg oder dem verantwortlichen Bastler geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Nummer 0049651 / 97792290 in Verbindung zu setzen.