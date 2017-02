(che) - Wie das "Centre d Intervention et de Secours-Grevenmacher-Mertert" (CISGM) mitteilt, ereignete sich gegen 22.40 Uhr am Donnerstagabend in Wasserbillig ein eher ungewöhnlicher Vorfall: Ein Fahrzeug war in einen Feldweg gelenkt worden, da die Bremsen des Wagens versagt hatten.



Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Foto: CIS-GM

Doch damit nicht genug, das Fahrzeug prallte gegen einen weiteren Wagen der dort abgestellt war.



Daraufhin konnte das Fahrzeug abgebremst werden, doch als die Einsatzkräfte in der Rue du Bocksberg eintrafen, stand der Wagen lichterloh in Flammen - er brannte vollständig aus.

Die Fahrerin des Wagens konnte sich unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug retten, an beiden Autos entstand hoher Materialschaden.