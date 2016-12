(che) - In der Nacht zum Mittwoch, gegen 1 Uhr, meldete sich eine Frau bei der Polizei und gab an, einen Verkehrsunfall erlitten zu haben. Anschließend gab sie die Nummern der beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge an und erklärte weiter, dass sie keine Verletzungen davongetragen habe.

Vor Ort, genauer gesagt in der Rue de Welscheid in Warken, stellt sich dann aber heraus: die Nummern der Fahrzeug-Erkennungstafeln, die die Frau angegeben hatte, waren falsch - zudem hatte die Frau selbst den Unfall verursacht.



Den Beamten erzählte die Frau, sie habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren - und sei anschließend gegen ein abgestelltes Fahrzeug geprallt. Ablenkung sei der Grund für diesen Zwischenfall gewesen.



So weit. So gut. Doch die Beamten wurden aufgrund von Alkoholgeruch stutzig und führten einen Alkoholtest bei der Frau durch - welcher sich als positiv herausstellte. Der Führerschein wurde eingezogen.