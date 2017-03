(SH) - Wegen eines verschwundenen Mobiltelefons kam es am Montag gegen 21.40 Uhr in einer Unterkunft für Asylantragsteller an der Place Thomas Edison in Strassen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Zwei Männer waren von einer weiteren Person auf das verschwundene Telefon angesprochen worden. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten sowie zu einer Bedrohung mit einem Messer. Einer der Angreifer, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde bis zum Eintreffen der Polizei vom Sicherheitspersonal festgehalten, der andere ergriff die Flucht. Das Opfer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte das Telefon im Zimmer der Angreifer sichergestellt werden.



